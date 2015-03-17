الإسماعيلي: الحضري لن يبيعنا بالمال

أبدى محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي تفاؤله باستمرار الحارس المخضرم عصام الحضري لنهاية عقده مع الدراويش.

وأوضح أبو السعود: "الحضري وقع عقدًا مع الإسماعيلي لمدة موسمين، وأعتقد أن مشكلة مستحقاته لن تجعله يتمرد أو يترك النادي".

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن وجود الحضري إضافة قوية لفريق الإسماعيلي، لأنه تحمل الفريق في ظروف صعبة للغاية.

وأكد رئيس الدراويش أنه مطمئن على مستقبل حراسة مرمى الفريق، خاصة بعد عودة محمد عواد بعد انتهاء إعارته إلى المصري.

واختتم رئيس الإسماعيلي بأن طارق يحيى المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع حارس مرمى آخر تحسبًا لأي ظروف طارئة، لأن المشوار طويلاً في بطولتي الدوري والكأس.