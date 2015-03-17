أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي: الحضري لن يبيعنا بالمال

Google+ Print
الإسماعيلي: الحضري لن يبيعنا بالمال الإسماعيلي: الحضري لن يبيعنا بالمال

أبدى محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي تفاؤله باستمرار الحارس المخضرم عصام الحضري لنهاية عقده مع الدراويش.

وأوضح أبو السعود: "الحضري وقع عقدًا مع الإسماعيلي لمدة موسمين، وأعتقد أن مشكلة مستحقاته لن تجعله يتمرد أو يترك النادي".

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن وجود الحضري إضافة قوية لفريق الإسماعيلي، لأنه تحمل الفريق في ظروف صعبة للغاية.

وأكد رئيس الدراويش أنه مطمئن على مستقبل حراسة مرمى الفريق، خاصة بعد عودة محمد عواد بعد انتهاء إعارته إلى المصري.

واختتم رئيس الإسماعيلي بأن طارق يحيى المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع حارس مرمى آخر تحسبًا لأي ظروف طارئة، لأن المشوار طويلاً في بطولتي الدوري والكأس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع