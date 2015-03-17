الإسماعيلي يفسر تأخر أموال صفقة أنطوي

نفى نادي الإسماعيلي نيته التقدم بأي شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستعجال صرف الدفعة الأولى من صفقة انتقاله مهاجمه الغاني جون أنطوي لنادي الشباب السعودي.

وأوضح محمد أبو السعود رئيس النادي أنه على اتصال دائم بمسؤولي النادي السعودي، مشيرًا إلى أنه اتفق معهم على تأخير صرف الأموال الخاصة بالدفعة الأولى.

وبرر أبو السعود في تصريحات تليفزيونية: "طلبت من رئيس نادي الشباب عدم إرسال الأموال، لحين حل مشكلة نادي الإسماعيلي مع مصلحة الضرائب".

وأضاف: "ما الفائدة أن يتم تحويل الأموال إلى مصر دون الاستفادة منها، ونسعى لحل أزمتنا مع الضرائب أولاً".

وأتم محمد أبو السعود بأن إدارة الشباب السعودي ستقوم بتحويل الأموال الأسبوع المقبل.

وكان نادي الإسماعيلي باع جون أنطوي مقابل مليون و200 ألف دولار في يناير الماضي.