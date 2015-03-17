شوقي غريب يوجه 3 نصائح لكوبر

وجه شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر ثلاث نصائح للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد للفراعنة.

وقال غريب: "أنصح كوبر أولاً بأن يحكم بنفسه ولا يتأثر بأحد، وثانيا أن يدرس جيدا العناصر التي يعمل معها".

وأضاف "لا بد أن يتمسك المدرب الأرجنتيني أيضا بالبرنامج الذي يضعه وفقا للمواعيد التي يحددها، ولا يراعي أحد، لأنه في النهاية هو من سيدفع الثمن".

وبسؤاله عن تعرض كوبر لهجوم إعلامي مثل الذي تعرض له، رد غريب في تقرير تليفزيوني: "أشك، لأنني تعرضت لحملة موجهة بنسبة 50% قبل بداية مهمتي".

وأكد شوقي غريب في ختام تصريحاته أن الجيل الحالي للمنتخب قادر على الوصول لكأس العالم 2018، مع تزايد خبرة المباريات الدولية للاعبين الذين خاضوا معه 4 مباريات دولية سيصلوا إلى 30 مباراة في الفترة القادمة.

وكان اتحاد الكرة أطاح بشوقي غريب في نوفمبر الماضي، لإخفاقه في قيادة المنتخب للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2015، حيث لم يحقق الفريق سوى فوزين على بوتسوانا، وأربع هزائم أمام السنغال وتونس.