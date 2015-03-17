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وادي دجلة يدرس تأسيس فريق ينافس بالدوري النيجيري

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وادي دجلة يدرس تأسيس فريق ينافس بالدوري النيجيري وادي دجلة يدرس تأسيس فريق ينافس بالدوري النيجيري

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عن تطلعه لتشكيل فريق جديد ينافس في الدوري النيجيري.

وأوضح سامي في تصريحات تليفزيونية: "الشركة حصلت على قطعة أرض في نيجيريا وكينيا ودبي، وندرس المنافسة بفريق يحمل نفس الاسم في الدوري النيجيري".

وأضاف: "نيجيريا دولة غنية واقتصادها ينمو بقوة، لأنها مصدرة للبترول، وتعداد سكانها يصل 130 مليون نسمة، ونسعى لاستثمار كل هذه العوامل".

وتابع: "لدينا 5 أفرع في ، تخدم 120 ألف أسرة، ونخطط لإنشاء 5 أفرع في المحافظات الأخرى، و5 في القاهرة الكبرى و5 في الخليج و5 في أفريقيا".

وأتم ماجد سامي: "خطتنا تأسيس أندية رياضية، تقدم مشروعات عقارية متميزة لأعضائها".

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