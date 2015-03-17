وادي دجلة يدرس تأسيس فريق ينافس بالدوري النيجيري

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عن تطلعه لتشكيل فريق جديد ينافس في الدوري النيجيري.

وأوضح سامي في تصريحات تليفزيونية: "الشركة حصلت على قطعة أرض في نيجيريا وكينيا ودبي، وندرس المنافسة بفريق يحمل نفس الاسم في الدوري النيجيري".

وأضاف: "نيجيريا دولة غنية واقتصادها ينمو بقوة، لأنها مصدرة للبترول، وتعداد سكانها يصل 130 مليون نسمة، ونسعى لاستثمار كل هذه العوامل".

وتابع: "لدينا 5 أفرع في مصر، تخدم 120 ألف أسرة، ونخطط لإنشاء 5 أفرع في المحافظات الأخرى، و5 في القاهرة الكبرى و5 في الخليج و5 في أفريقيا".

وأتم ماجد سامي: "خطتنا تأسيس أندية رياضية، تقدم مشروعات عقارية متميزة لأعضائها".