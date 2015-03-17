الكشف عن - دجلة كان قريبا من ضم عمر جابر

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عن تفاصيل اهتمام ناديه بضم عمر جابر لاعب الزمالك عقب مأساة ملعب الدفاع الجوي.

وقال سامي: "علمنا أن اللاعب لديه مشاكل كبيرة مع الزمالك عقب هذه الحادثة، وأكد أنه لن يلعب للأهلي لتفادي غضب جماهير النادي ضده".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "سمعت أن عمر جابر رحب باللعب لدجلة، وعلى الفور أجرينا اتصال به، وأبلغنا بوجود بند يسمح بفسخ عقده مع الزمالك".

وتابع: "أرسلنا مندوب من نادي وادي دجلة إلى اتحاد الكرة بالمقابل المالي لفسخ عقده، إلا أن مسؤولي الاتحاد فضلوا أن يتم إرسال الأموال إلى نادي الزمالك مباشرة".

وواصل ماجد سامي: "فوجئنا بتراجع عمر جابر عن اتفاقه معنا، ولم يكن أمامنا سوى احترام رغبته في البقاء مع الزمالك".

وأوضح: "في حالة نجاح هذه الصفقة، لم نكن نقيد عمر جابر في القائمة إلا مع بداية الموسم الجديد، ولكننا كنا نطمع في ضم لاعب دولي كبير مثله".

وأتم رئيس دجلة: "العروض الجيدة للفريق في الفترة الأخيرة، دفعتنا لعرض 5 مليون جنيه لضم مؤمن زكريا قبل انتقاله للأهلي، وعرض مغري آخر لجون أنطوي".