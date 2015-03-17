الأهلي: درس ريال مدريد وشالكه يمنعنا من التساهل أمام الجيش

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أن فريقه لم يضمن التأهل لدور ال16 لدوري أبطال أفريقيا رغم الفوز خارج ملعبه على الجيش الرواندي بثنائية.

وقال سليمان: "نعم حققنا فوزا مهما ومريحًا خارج ملعبنا، ولكننا لم نضمن التأهل، لأن كل الاحتمالات واردة في كرة القدم".

وأشار في تصريحات تليفزيونية: "ريال مدريد فاز على شالكة 2-0 في ألمانيا، وكاد يودع دوري أبطال أوروبا على ملعبه بالخسارة 3-4".

وأضاف: "الجيش الرواندي فريق قوي، فهو حامل لقب الدوري، وفاز في مباراته الأخيرة بالمسابقة 4-0، ويضم معظم لاعبي منتخب رواندا العائد من كأس العالم في اسكتلندا".

وأتم طارق سليمان أن الجهاز الفني أعد الفريق جيدًا تحسبًا لاستئناف بطولة الدوري، مؤكدًا أن الأهلي جاهز لانطلاق البطولة في أي وقت.