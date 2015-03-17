منتخب مصر يوضح لماذا غاب عاشور والحضري وحمودي

أكد أسامة نبيه مدرب المنتخب أن الباب مفتوح أمام الثلاثي عصام الحضري وحسام عاشور وأحمد حمودي، رغم غيابهم عن القائمة التي ستخوض مباراة غينيا الاستوائية الودية يوم 26 مارس الجاري.

وقال نبيه: "الحضري من الأعمدة الرئيسية للمنتخب، ولكن الجهاز الفني رأى أنه يعاني من مشاكل مع نادي الإسماعيلي وتغيب عن التدريبات بسبب مستحقاته".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لذا فضلنا ضم شريف إكرامي وأحمد ومحمد الشناوي لأنهم الأكثر جاهزية لمشاركتهم مع أنديتهم في أفريقيا، إضافة إلى علي لطفي حارس إنبي".

وتابع: "أما حسام عاشور، فكان هناك اقتراح بخوض مباراتين وديتين بتشكيلتين مختلفتين، ولكن تم التراجع عنه بعد الاكتفاء بودية وحيدة أمام غينيا الاستوائية".

وبرر مدرب المنتخب استبعاد أحمد حمودي، لمعاناته من إصابة عضلية حرمته من المشاركة مع بازل السويسري في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

واختتم أسامة نبيه بالتأكيد على أن قائمة المنتخب سيتم تقليصها من 34 إلى 23 لاعبًا خلال معسكر المنتخب قبل السفر إلى المغرب.