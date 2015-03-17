أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

منتخب مصر يوضح لماذا غاب عاشور والحضري وحمودي

Google+ Print
منتخب مصر يوضح لماذا غاب عاشور والحضري وحمودي منتخب مصر يوضح لماذا غاب عاشور والحضري وحمودي

أكد أسامة نبيه مدرب أن الباب مفتوح أمام الثلاثي عصام الحضري وحسام عاشور وأحمد حمودي، رغم غيابهم عن القائمة التي ستخوض مباراة غينيا الاستوائية الودية يوم 26 مارس الجاري.

وقال نبيه: "الحضري من الأعمدة الرئيسية للمنتخب، ولكن الجهاز الفني رأى أنه يعاني من مشاكل مع نادي الإسماعيلي وتغيب عن التدريبات بسبب مستحقاته".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لذا فضلنا ضم شريف إكرامي وأحمد ومحمد الشناوي لأنهم الأكثر جاهزية لمشاركتهم مع أنديتهم في أفريقيا، إضافة إلى علي لطفي حارس إنبي".

وتابع: "أما حسام عاشور، فكان هناك اقتراح بخوض مباراتين وديتين بتشكيلتين مختلفتين، ولكن تم التراجع عنه بعد الاكتفاء بودية وحيدة أمام غينيا الاستوائية".

وبرر مدرب المنتخب استبعاد أحمد حمودي، لمعاناته من إصابة عضلية حرمته من المشاركة مع بازل السويسري في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

واختتم أسامة نبيه بالتأكيد على أن قائمة المنتخب سيتم تقليصها من 34 إلى 23 لاعبًا خلال معسكر المنتخب قبل السفر إلى المغرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة