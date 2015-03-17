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بالصور … «صيصة أبودوح» سيدة ضحت بأنوثتها فاستحقت لقب الأم المعيلة بالاقصر

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بالصور … «صيصة أبودوح» سيدة ضحت بأنوثتها فاستحقت لقب الأم المعيلة بالاقصر بالصور … «صيصة أبودوح» سيدة ضحت بأنوثتها فاستحقت لقب الأم المعيلة بالاقصر

صيصة

​”صيصة أبو الدوح النمر” ليست سيدة كباقي النساء وإنما هي نموذجا للسيدة التي أفنت عمرها وشبابها بل وأنوثتها من أجل إسعاد من حولها حتي استحقت وعن جدارة لقب المرأة المعيلة .

“صيصة” البالغ من العمر 64 عاما توفى زوجها أحمد كامل منذ ما يزيد عن الثلاثين عاما وتركها حامل في ستة أشهر فقررت العمل بعد أن أصبحت لاتجد قوت يومها لكنها لم تستطيع ذلك بسب العادات والتقاليد التي تمنع عمل السيدات بمهن الرجال فقامت بقص شعرها وارتدت ملابسهم وبدأت تخرج للعمل بعد ان أنجبت مولودتها الوحيدة”هدى”.

عملت ” صيصة” فى صناعة الطوب اللبن يدها بيد الرجال وبعد سنوات من التعب قررت أن تمتهن بماسحة الأحذية بشارع المحطة بالأقصر حتى تم زواج نجلتها هدى والتى تعول 6 أفراد بعد أن اصبح زوجها غير قادر على العمل بسب مرضه فلم تجد ”صيصة” أمامها الا الكفاح من أجل ابنتها وأحفادها.

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