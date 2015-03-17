بالصور..الأم المثالية بأسوان تعمل مشرفة برياض الأطفال ولديها ثلاث بنات متفوقات

حصلت أمل صالح مدني، 48 سنة من مدينة أدفو بمحافظة أسوان على لقب الأم المثالية، وترجع قصتها إلى تحملها لمسئولية أسرتها المكونة من 3 بنات وزوجها المريض منذ 11 عامًا وحصلت بناتها الثلاثة على أعلى الشهادات في التعليم ومنهن من التحقت بجامعات أجنبية بالرغم من الظروف القاسية التي مرت بها الأسرة منذ مرض الأب حتى وفاته.

قالت أمل صالح إن لديها 3 بنات الكبرى خلود 25 سنة، حصلت على منحة الجامعة الأمريكية لأنها كانت متفوقة في اختبارات الجامعة ثم حصلت على منحة أخرى ودرست في جامعة واشنطن بأمريكا تخصص إعلام واتصال سياسي، سارة 23 سنة خريجة كلية دار علوم لغة عربية، وأصغرهم هاجر طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بالأقصر ولديها ظروف خاصة، موضحة أنها تعمل مشرفة رياض أطفال في مدرسة أدفو بنين الابتدائية وكانت حاصلة على مؤهل متوسط.

أضافت أنها أكملت تعليمها للحصول على بكالوريوس خدمة اجتماعية وحاولت أن تطور من نفسها من خلال تلقيها لبعض الدورات التدريبية وحصلت على عدة شهادات تقديرية من عملها ولم يؤثر ذلك على رعايتها لبناتها.

وأوضحت أنها كتبت في قصتها التي تقدمت بها للمسابقة عبارة “عيشت الترمل قبل أن أكون أرملة” لأن زوجها كان مريض بالقدم السكري ولديه عدة أمراض أخرى إلى أن توفاه الله منذ 11 عامًا وكانت هي العائل الوحيد للأسرة ولم يكن لديها أي دخل آخر، مشيرة إلى أن رحلتها مع بناتها بدأت منذ وصولهم المرحلة الابتدائية وأصبحت بالنسبة لهم الأب والأم وعملت كثيرًا لتوفير الراحة المنزلية لهم ومشاركتهم في الأنشطة الثقافية والفنية مع دراستهم حتى لا يشعرون بالظروف الأسرية الصعبة التي مرت بها منذ مرض والدهم. وتابعت أمل، أنها استطاعت تحمل العديد من الصعاب لتربية بناتها، حتى يفخروا بها أمام المجتمع لأنها علمتهم الكثير من الأمور الحياتية ومن أهمها تحمل المسئولية.

وأشارت إلى أنه عندما تم إبلاغها بخبر فوزها بلقب الأم المثالية انتابتها حالة من البكاء بصوت عالي، وكانت تدعى ربنا باستمرار وتشكره على نعمته، لأنها حصدت لقب يفخر به بناتها لتترك لهم ذكرى طيبة وخاصة أن أبنتها الصغرى هي صاحبة الفضل عليها لأنها قدمت لها في مسابقة الأم المثالية.