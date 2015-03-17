"طيران ناس" تسير رحلات يومية بين القاهرة والرياض فى 29 أبريل

أعلن طيران ناس، الناقل الوطنى السعودى، عن بدء تسيير رحلات يومية من الرياض إلى القاهرة، إبتداءً من 29 أبريل 2015، على متن طائرة الإيرباص 320 والتى تتسع لـ164 مقعداً وتحتوى على الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال.

وقال بندر بن عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذى لناس القابضة، فى بيان صحفى صادر اليوم الثلاثاء، إن طيران ناس يسعى جاهداً للتوسع محلياً ودولياً، وجاءت هذه الخطوة أولاُ نظراًللتقارب الإقليميبين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الحركة الجوية الكبيرة بين البلدين، فقد ارتأينا تعزيز دور طيران ناسلتوطيد التواصل بين الرياض والقاهرة، مما سيعود بالفائدة على كل من المسافرين وطيران ناس.

وأضاف، أن طيران ناس بدأ بتسيير رحلاته بين جدة والقاهرة فى يونيو عام 2014، وبهذا تصبح العاصمة المصرية سابع وجهات طيران ناس فى القاهرة، بالإضافة إلى الإسكندرية وأسيوط وسوهاج والأقصر وشرم الشيخ وأسوان، ما يجعل طيران ناس إحدى أكبر الناقلات الإقليمية فى المنطقة التى توفر خدماتها فى مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن البلدان تتمتعان بعلاقات ثنائية تاريخية قوية فى مجالات الاستثمار المالى، والتعليم، والسياحة، وسوق العمل والتجارة، ونمت العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، مشيرا الى ان أكثر من مليون مصرى يسافر سنوياً إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، كما أنه يقيم فى المملكة العربية السعودية ما يقارب من مليونى مصرى يعملون فى مختلف القطاعات، وبالمقابل تعد مصر إحدى الوجهات المفضلة لدى السعوديين سواء على صعيد السياحة أو التعليم العالى.

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