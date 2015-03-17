أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"طيران ناس" تسير رحلات يومية بين القاهرة والرياض فى 29 أبريل

Google+ Print
"طيران ناس" تسير رحلات يومية بين القاهرة والرياض فى 29 أبريل "طيران ناس" تسير رحلات يومية بين القاهرة والرياض فى 29 أبريل
أعلن طيران ناس، الناقل الوطنى السعودى، عن بدء تسيير رحلات يومية من الرياض إلى القاهرة، إبتداءً من 29 أبريل 2015، على متن طائرة الإيرباص 320 والتى تتسع لـ164 مقعداً وتحتوى على الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال.

وقال بندر بن عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذى لناس القابضة، فى بيان صحفى صادر اليوم الثلاثاء، إن طيران ناس يسعى جاهداً للتوسع محلياً ودولياً، وجاءت هذه الخطوة أولاُ نظراًللتقارب الإقليميبين المملكة العربية وجمهورية العربية، بالإضافة إلى الحركة الجوية الكبيرة بين البلدين، فقد ارتأينا تعزيز دور طيران ناسلتوطيد التواصل بين الرياض والقاهرة، مما سيعود بالفائدة على كل من المسافرين وطيران ناس.

وأضاف، أن طيران ناس بدأ بتسيير رحلاته بين جدة والقاهرة فى يونيو عام 2014، وبهذا تصبح العاصمة المصرية سابع وجهات طيران ناس فى القاهرة، بالإضافة إلى الإسكندرية وأسيوط وسوهاج والأقصر وشرم الشيخ وأسوان، ما يجعل طيران ناس إحدى أكبر الناقلات الإقليمية فى المنطقة التى توفر خدماتها فى مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن البلدان تتمتعان بعلاقات ثنائية تاريخية قوية فى مجالات الاستثمار المالى، والتعليم، والسياحة، وسوق العمل والتجارة، ونمت العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، مشيرا الى ان أكثر من مليون مصرى يسافر سنوياً إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، كما أنه يقيم فى المملكة العربية السعودية ما يقارب من مليونى مصرى يعملون فى مختلف القطاعات، وبالمقابل تعد مصر إحدى الوجهات المفضلة لدى السعوديين سواء على صعيد السياحة أو التعليم العالى.


>- الخارجية: وقف منح تأشيرات السياحة الفردية بمنافذ الوصول المصرية 15 مايو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة