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سوق السمك: 13 جنيهًا للبلطى و170 جنيهًا سعر الجمبرى

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سوق السمك: 13 جنيهًا للبلطى و170 جنيهًا سعر الجمبرى سوق السمك: 13 جنيهًا للبلطى و170 جنيهًا سعر الجمبرى
سجلت السمك اليوم، الثلاثاء، وفقًا لما هو منشور بالموقع الإلكترونى لسوق العبور، ما بين 11 و13 جنيهًا البلطى "درجة أولى" جملة حسب الحجم، و9.5 إلى 10.5 جنيه للبلطى "درجة ثانية"، و8.5 جنيه لسعر البلطى"درجة ثالثة".

كما بلغ سعر سمك بلطى أسوانى ما بين 5 و17 جنيهًا، حسب الحجم، وسعر الفيليه البلطى 22 جنيهًا، وسجل سعر الثعابين بالجملة 20 جنيهًا، كما بلغ سعر المكرونة المجمدة ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو الواحد، و10 و13 جنيهًا سعر مكرونة خليجى، و20 و34 جنيهًا سعر مكرونة "سويسى".

وسجلت أسعار السبيط والكاليمارى وسابيا ما بين 35 و55 جنيهًا للكيلو الواحد، وبلغ سعر البورى"درجة أولى" ما بين 23 إلى 27 جنيهًا جملة، و15 و20 جنيهًا سعر البورى "درجة 2".

وعن أسعار الجمبرى سجل سعر الجامبو ما بين 120 و170 جنيهًا، و50 و70 جمبرى "درجة 2" و40 و50 جنيهًا، جمبرى 2 مجمد، و30 و44 جمبرى درجة 3.

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مصر 365

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