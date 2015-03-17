أوقاف بنى سويف: نقل العاملين بأى مسجد حال الإفراط فى استهلاك الكهرباء

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات للعاملين بالمساجد بعدم الإفراط فى الإضاءة قبل موسم الصيف القادم، بالإضافة إلى عدم تشغيل أكثر من مكيف دخل المسجد، وإنارة المئذنة بلمبة واحدة أسفل الهلال تحسبا لحوادث الطيران.

وأضاف الشيخ سلامة عبد الرازق، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم نقل جميع العاملين بأى مسجد ومفتش المنطقة لإدارة أخرى وتحويلهما للتحقيق، إذا ثبت عدم الالتزام بالتعليمات والإسراف الزائد فى استخدام الإضاءة داخل المساجد.

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