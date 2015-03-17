بالصور.. مميش ومحافظ الإسكندرية يزوران مصابى تفجيرات "كارفور" السيوف

محافظ الإسكندرية مع أحد المصابين

زار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وهانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، مستشفى القوات المسلحة بمصطفى كامل، برفقة اللواء الدكتور مجدى شلبى، مدير المستشفى، والدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة، للاطمئنان على صحة مصابى تفجير السيوف الأخير، "محمود محمد"، و"أحمد علاء الدين أحمد"، بعد تماثل باقى المصابين للشفاء.

وتأتى الزيارة بعد أن أمر المحافظ بنقلهما من المستشفى الأميرى إلى مستشفى القوات المسلحة لتوافر الرعاية اللازمة لهما، مؤكّدًا أن المحافظة ستوفر كل الدعم اللازم لهما.

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المسيرى يطمئن على مصابى تفجيرات سيوف

كان شخص قد لقى مصرعه، وأصيب 5 آخرين فى انفجار قنبلة أمام "كارفور" بمنطقة السيوف شرقى الإسكندرية، التابع لدائرة قسم أول المنتزه.

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الفريق مهاب مميش يزور مصابى تفجيرات الإسكندرية



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قيادات مستشفى القوات المسلحة والصحة برفقة الزيارة

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