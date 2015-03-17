بالصور..جولة تفقدية لمحافظ السويس لكوبري الباسل ومصرف يوسف السباعي

قام محافظ السويس، اللواء العربى السروي، ظهر اليوم بجولة تفقد خلالها أعمال الإنشاءات لكوبري الباسل أعلى ترعة السويس عند نهاية شارع الباسل بطول 22 مترا و بحمولة 90 طنا ويتكلف 6. 1 مليون جنيه.

> وأكد المحافظ على المهندسة منى السويفى مدير عام الطرق والنقل وعلى الشركة المنفذة، بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية لرصف الكوبري والأهتمام بمداخل ومخارج الكوبري وتنفيذه بأسلوب علمى تمهيدا لأفتتاح الكوبري الذي سيحقق مرونة وسيولة مرورية ويربط بين حى الأربعين والجناين والسويس.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء التي تتم بمصرف يوسف السباعي بمنطقة الجناين والمتوقف عن الانشاء منذ 15 سنة تقريبا مشددا علي حي الجناين بسرعة إنشاء المصرف الزراعي للقضاء علي ظاهرة المياه الجوفية وتجمعات المياه والصرف الزراعي بقري شباب الخريجين والجناين علي جانبي طريق السويس – الاسماعيلية.

رافق اللواء العربي السروي في الجولة المهندس ابراهيم حسن رئيس حي الجناين والمهندس حسن الزناتي مدير هندسة الري بالسويس والمهندسة مني السويفي مدير عام الطرق والمهندس يسرى قطب مدير عام مشروعات الرى.