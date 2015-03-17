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رئيس شعبة البلاستيك: تم عرض مشروع بالمؤتمر الاقتصادي يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المواد الخام‎

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رئيس شعبة البلاستيك: تم عرض مشروع بالمؤتمر الاقتصادي يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المواد الخام‎ رئيس شعبة البلاستيك: تم عرض مشروع بالمؤتمر الاقتصادي يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المواد الخام‎

خالد أبو المكارم

قال خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك والمطاط بإتحاد الصناعات، أن صناعة المواسير تُعد من أكبر وأهم الصناعات التى تقام في ، وأن حجم صادرات مصر من البلاستيك بلغ 12 مليار جنيه العام الماضي، كما بلغ حجم الناتج المحلي 150 مليار جنيه في نفس العام.

وأضاف أبو المكارم أن صناعة المواسير بلغت 35% من صناعة البلاستيك بشكل كامل، وأن تطور هذة الصناعة سيساهم بشكل كبير في خدمة التوسعات المزمع الخوض فيها خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال التشييد والبناء.

وأكد أبو المكارم في تصريح لوكالة أونا، أن من المنتظر زيادة حجم الصادرات من البلاستيك 13.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأشار أبو المكارم إلى أنه تم عرض مشروع هام للغاية من قبل وزارة البترول خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مجال صناعة خرز البيليروبين، على أن يتم إقامة المشروع بمنطقة غرب الإسكندرية، والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من المواد الخام لصناعة البلاستيك.

المراسل : بكر الشرقاوي – شمس الدين مرتضى

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أونا

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