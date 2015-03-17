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محافظ السويس: إستكمال مرافق مجمع مخابز أبو عارف تمهيداً لتشغيله

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محافظ السويس: إستكمال مرافق مجمع مخابز أبو عارف تمهيداً لتشغيله محافظ السويس: إستكمال مرافق مجمع مخابز أبو عارف تمهيداً لتشغيله

محافظ السويس: إستكمال مرافق مجمع مخابز أبو عارف تمهيداً لتشغيله

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم اجتماعا بحضور المهندس حسن كامل مستشار المحافظة للاسكان الاجتماعي وصبري قاعود رئيس مجلس ادارة مشروع المخابز لمناقشة استكمال توصيل المرافق لمجمع أبو عارف بحي الجناين .
> حيث اكد السروى على المهندس حسن زعرب ممثل شركة الكهرباء بتوصيل الكهرباء , كذلك إستكمال باقي الإجراءات اللازمة وتقديم دراسة لكيفية تشغيله تمهيداً لأفتتاحه .

حضر الاجتماع مجدى عبد العال مدير عام و المهندسة منى رشوان مدير الاسكان و ابراهيم حسن رئيس حى الجناين و هشام جابر مدير الشئون المالية و الادارية بالمحافظة و عبد القادر حمادة مدير مجمع مخابز السادات.

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