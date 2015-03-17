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حلف الاطلسي: سوريا يجب ان تضمن أن برنامجها للاسلحة الكيماوية فكك تماما

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حلف الاطلسي: سوريا يجب ان تضمن أن برنامجها للاسلحة الكيماوية فكك تماما حلف الاطلسي: سوريا يجب ان تضمن أن برنامجها للاسلحة الكيماوية فكك تماما

أسلحة كيماوية

قال مسؤول بحلف شمال الاطلسي اليوم الثلاثاء إن السورية يجب ان تضمن أن برنامجها للاسلحة الكيماوية فكك تماما وبلا رجعة، بحسب رويترز.

وأضاف المسؤول ردا على طلب للتعليق بعدما قالت جماعة تتابع الحرب الأهلية السورية أن القوات الحكومية نفذت هجوما بغاز سام قتل ستة اشخاص إن “منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اعلنت بالفعل ان آخر اسلحة كيماوية معلنة ازيلت من سوريا.”

واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أنه “بناء على ذلك.. يجب أن يضمن نظام الأسد أن برنامجه للأسلحة الكيماوية فكك تماما وبلا رجعة بما في ذلك منشآت الانتاج المتبقية.”

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز في يناير كانون الثاني إن سوريا بدأت التدمير الذي تأخر كثيرا لنحو عشرة مخابيء تحت الأرض وعنابر كانت تستخدم لانتاج وتخزين الاسلحة الكيماوية.

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