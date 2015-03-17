رفض دعوى زينة ضد محامية عز لاتهامها بالسب والقذف

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار برفض الدعوى المقامة من الفنانة زينة والتى تتهم فيها سارة درويش محامية الفنان أحمد عز بالسب والقذف ، كما قضت المحكمة ببراءة المدعى عليها.

كان طارق جميل سعيد محامى الفنانة زينة قد اقام دعوى جنحة سب وقذف ضد سارة درويش محامية الفنان أحمد عز بعد نشرها بيانات تداولتها صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى عن قضية إثبات نسب التوأم، تضمنت عبارات اعتبرتها الفنانة زينة ماسة بشرفها واعتبارها تقلل من شأنها.

وقال محامى زينة فى دعواه التى تداولت على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت مقالة صادرة عن محامية عز تحت عنوان سارة درويش بشأن النزاع فيما بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز الدين إلا أن التعليق تضمن عبارات ماسة بالشرف والاعتبار وكان ذلك علانية “.

وأورد ” جميل ” فى دعواه القضائية نص ما قالته محامية عز من عبارات تحمل فى مضمونها سب وقذف لموكلته.