ليلة_الابطال – إنيستا: تألق ميسي سيزيد معاناة مانشستر سيتي أمامنا

يؤمن أندريس إنيستا لاعب خط وسط برشلونة أن زميله بالفريق ليونيل ميسي سيجعل مانشستر سيتي يعاني في المباراة التي سوف تقام بينهما يوم الأربعاء.

برشلونة سوف يستضيف مانشستر سيتي في الكامب نو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه ذهابا في إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

ويعيش ميسي فترة ازدهار، كان آخرها تسجيله لهدفين في مرمى إيبار، ليقود الفريق الكتالوني لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاء ريال مدريد في الكلاسيكو.

وتحدث إنيستا عن ميسي قائلا:"إنها ميزة كبيرة أن يكون لديك لاعب مثله في فريقك، أتمنى أن يكون في قمة مستواه خلال المباراة".

وبسؤاله عن إذا كان برشلونة ضمن الوصول لربع النهائي بعد الانتصار في لقاء الذهاب"لا، سيتي يمتلك العديد من المهاجمين المتميزين وبإمكانهم تهديد مرمانا خلال اللقاء".

وأضاف"يجب أن نكون في قمة تركيزنا، وأن لا نسمح بحدوث أي أخطاء".