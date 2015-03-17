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#ليلة_الابطال - لامبارد: قادرون على تخطي برشلونة

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#ليلة_الابطال - لامبارد: قادرون على تخطي برشلونة #ليلة_الابطال - لامبارد: قادرون على تخطي برشلونة

(إفي): أكد لاعب خط الوسط المخضرم لمانشستر سيتي، فرانك لامبارد، أن الفريق الإنجليزي، الذي سيواجه برشلونة الأربعاء بملعب كامب نو في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لديه القدرات للعودة في النتيجة، وتخطي المنافس الكتالوني الذي كان قد فاز ذهابا في إنجلترا بهدفين لواحد.

وقال لامبارد في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي"ليس من المهم كوننا غير مرشحين لربع النهائي، ولا يوجد شك على أننا لازلنا في البطولة، إذا كنا خسرنا 1-3 أو 1-4 في الذهاب كان سيحق للناس أن تفكر بهذه الطريقة، ولكن هذا لم يحدث".

وسقط بطل الدوري الإنجليزي في ملعبه الاتحاد بهدفين لهدف أمام برشلونة، في اللقاء الذي سجل فيه لويس سواريز هدفين للفريق الكتالوني، وأهدر فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط اللقاء الثاني.

وأضاف"برشلونة هو المرشح للمرور، لا شك في هذا. لقد فازوا 2-1 في الذهاب ولديهم ميزة اللعب على أرضهم، ولكن فريقنا لديه القدرة التي تؤهله على العودة في النتيجة والتأهل لربع النهائي".

وأكمل"سننزل إلى الملعب من أجل الفوز بالمباراة.، نحن جاهزون بأفضل شكل للعب على كامب نو من أجل تحقيق الانتصار".

واختتم اللاعب الدولي الإنجليزي السابق لا ينبغي علينا التفكير في الهدفين اللذين نحتاج إليهما لأننا قد نشعر باليأس. إذا لعبنا كما تعودنا، وقدمنا كرة قدم هجومية ودافعنا بشكل جيد، ستأتي الأهداف والتأهل".

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