مدافع لاتسيو يرفض اللعب للسنغال أو المغرب إرضاء لوالديه

(إفي): رفض مدافع لاتسيو الإيطالي، عبدالله كونكو، الذي يحمل ثلاث جوازات سفر، الاستجابة لدعوة منتخبي المغرب والسنغال الوطنيين لتمثيلهما، وذلك لعدم مضايقة أي من والديه، المنتميان لهذه البلدين.

وولد كونكو (31 عاما) في فرنسا لأب سنغالي وأم مغربية، وقد صرح في مقابلة مع شبكة (بي بي سي) أنه يتحمل مسئولية قراره، رغم أنه قد يمثل له عائق مهني، مكذبا في الوقت ذاته كونه يفعل ذلك لتفضيله المنتخب الفرنسي، البلد التي ولد فيها، حيث أكد أنه لم يتلق مطلقا أي عرض لتمثيل "الديوك".

وأشار اللاعب في تصريحات كان لها صدى كبير سواء في المغرب أو السنغال "إنه قرار صعب لأن أي شخص لا يرغب في خلق توتر داخل أسرته، لهذا قررت أن أكون محايدا، لم أرغب أن أجرح أي من والدي باختيار بلد على حساب آخر".

وأضاف "قد يبدو قراري بالنسبة للبعض عذرا تافها، لكني أعشق والدي وأفضل أيضا تجنب رد فعل الجماهير المحبطة، فإذا كنت اخترت السنغال فمن المؤكد أن جماهير المغرب كانت ستنتقد قراري، ونفس الأمر كان سيفعله السنغاليون: في كل حال كنت سأخسر".

وبدأ كونكو مشواره الرياضي في مسقط رأسه مارسيليا، ولكنه انضم لتورينو في 2002 ومنذ ذلك الحين واصل مشواره بالدوري الإيطالي واحترف أيضا في سيفيليا الإسباني.