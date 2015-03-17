براءة محامية الفنان أحمد عز من تهمة سب وقذف زينة

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار ببراءة محامية الفنان أحمد عز من تهمة سب وقذف الفنانة زينة.

وكانت الفنانة زينة، قد أقامت جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر تتهم فيها محامية الفنان أحمد عز، سارة درويش، بسبها وقذفها بعبارات من شأنها التشهير بها، وقدم محامى زينة حافظة مستندات لهئية المحكمة التى قضت ببراءتها.

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