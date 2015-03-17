أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

براءة محامية الفنان أحمد عز من تهمة سب وقذف زينة

Google+ Print
براءة محامية الفنان أحمد عز من تهمة سب وقذف زينة براءة محامية الفنان أحمد عز من تهمة سب وقذف زينة
قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار ببراءة محامية الفنان أحمد عز من تهمة سب وقذف الفنانة زينة.

وكانت الفنانة زينة، قد أقامت جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر تتهم فيها محامية الفنان أحمد عز، سارة درويش، بسبها وقذفها بعبارات من شأنها التشهير بها، وقدم محامى زينة حافظة مستندات لهئية المحكمة التى قضت ببراءتها.


>تأجيل طلب رد هيئة محكمة الأسرة فى دعوى زينة ضد عز لـ20 أبريل

زينة تتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد دفاع أحمد عز

الفنانة زينة تعلن نجاتها وأطفالها من حادث تصادم بسيارتها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365