أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحباط محاولة تهريب 400 ألف ريال سعودى مع راكب مصرى بمطار القاهرة

Google+ Print
إحباط محاولة تهريب 400 ألف ريال سعودى مع راكب مصرى بمطار القاهرة إحباط محاولة تهريب 400 ألف ريال سعودى مع راكب مصرى بمطار القاهرة
تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح، من القبض على راكب مصرى حاول السفر إلى الدوحة وبحوزته 400 ألف ريال سعودى، و10 آلاف دولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفاد مصدر بالمطار، أن الخدمات التأمينية المعينة على أجهزة الكشف عن الحقائب اشتبهت فى أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبتفتيشها عثر بداخلها على المبلغ المالى داخل حقيبته وأسفل ملابسه .

أمر اللواء علاء الدين على، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتحرير محضر بحقه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365