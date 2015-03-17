إحباط محاولة تهريب 400 ألف ريال سعودى مع راكب مصرى بمطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح، من القبض على راكب مصرى حاول السفر إلى الدوحة وبحوزته 400 ألف ريال سعودى، و10 آلاف دولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفاد مصدر بالمطار، أن الخدمات التأمينية المعينة على أجهزة الكشف عن الحقائب اشتبهت فى أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبتفتيشها عثر بداخلها على المبلغ المالى داخل حقيبته وأسفل ملابسه .

أمر اللواء علاء الدين على، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتحرير محضر بحقه، واتخاذ الإجراءات القانونية.