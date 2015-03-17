ضبط 437 دراجة بخارية و6453 مخالفة متنوعة بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملة أمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية بشوارع العاصمة لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط31 سيارة تسير عكس الاتجاه، 282 تسير بلوحات مطموسة، 872 حالة انتظار فى الممنوع، 643 حالة تعمد تعطيل حركة المرور، 303 حالات وضع ملصقات ومعلقات، 13 سيارة تسير بدون لوحات، 282 حالة قيادة بدون ترخيص، 4689 حالة تكبيل بالكلابش للانتظار فى الممنوع، 293 سيارة نقل للسير فى غير الأوقات والأماكن المصرح بها، 437 دراجة نارية بدون لوحات، 6453 مخالفة متنوعة، 34 توكتوك، 182 حالة انبعاث دخان، 96 حالة مخالفة للتعريفة وتقطيع مسافات، 96 حالة تجاوز سرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.