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تأجيل قضية نصب ضابط شرطة على ثلاثة تجار ذهب بالمنصورة لجلسة 31 مارس

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تأجيل قضية نصب ضابط شرطة على ثلاثة تجار ذهب بالمنصورة لجلسة 31 مارس تأجيل قضية نصب ضابط شرطة على ثلاثة تجار ذهب بالمنصورة لجلسة 31 مارس
قررت محكمة جنح أول المنصورة اليوم تأجيل نظر قضية قيام ضابط شرطة بالنصب على ثلاثة تجار ذهب إلى جلسة 31 مارس القادم مع استمرار حبس الضابط.
>تعود أحداث القضية عندما تقدم ثلاثة تجار ذهب، ببلاغ يتهمون فيه ضابط شرطة بالنصب عليهم وحصوله على مبالغ مالية نظير جلب ذهب بأسعار أرخص من السوق لكنه لم يسلمهم أى ذهب، حيث قام كل من محمد فؤاد إبراهيم أحمد وخطاب مسعد أبو ريا والسعيد محمد.
>رجب تجار مشغولات ذهبية، وجميعهم مقيمون بمدينة المنصورة بتحرير محضر رقم 18884 جنح أول المنصورة لسنة 2014 ضد "محمود.م.ع" ضابط شرطة بمديرية أمن إسكندرية اتهموه فيه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه نقدًا وشيك بنكى آخر بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه بزعم جلب 8 كيلو ذهب، لكنه قام بالمماطلة ورفض تسليمهم الأموال أو الذهب مما دفعهم لتحرير محضر بمباحث الأموال العامة.

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مصر 365