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محلب و7 وزراء يغادرون مطار الأقصر بعد انتهاء زيارتهم لقنا

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محلب و7 وزراء يغادرون مطار الأقصر بعد انتهاء زيارتهم لقنا محلب و7 وزراء يغادرون مطار الأقصر بعد انتهاء زيارتهم لقنا

المهندس إبراهيم محلب

غادر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مطار الأقصر الدولى، منذ قليل، مساء اليوم الثلاثاء، برفقة وزراء التنمية المحلية، والزراعة، والصحة والإنتاج الحربى، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى بعد انتهاء زيارته الي محافظة قنا.

وكان فى توديع رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار محمد سيد بدر محافظ الأقصر واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وكان محلب والوزراء المرافقون وبعض المحافظين ورؤساء مجالس إدارة بعض البنوك المصرية قد زاروا محافظة قنا لإطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”.

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