إحباط محاولة إرهابيين لاستهداف قوات أمنية شرق العريش وضبط 19 مشتبهًا بهم

أحبطت قوات أمن شمال سيناء، اليوم محاولة، لاستهداف القوات بعبوة ناسفة زرعها مجهولون أثناء قيام القوات بعمليات أمنية شرق العريش، وتم تفجيرها دون أن تتسبب فى أى أضرار.

صرح بذلك مصدر أمنى بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن القوات ألقت القبض خلال عملياتها على 19 مشتبها بهم، وضبطت 6 سيارات ودراجات بدون أوراق.

ونفى المصدر ماتردد عن انفجار سيارة تقل مسلحين اليوم، مشيرا إلى أن سيارة يقودها انتحارى انفجرت أمس أثناء محاولة مسلحين تجهيزها للقيام بعملية انتحارية، وتبين أنها إحدى السيارت المسروقة من شركة الكهرباء، ولم تشهد شمال سيناء اليوم انفجارات لسيارات تحمل متفجرات.

وكانت مصادر أمنية قد أعلنت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم عن تمكن القوات من قتل مسلحين فى هجوم جوى.

وقال مصدر أمنى: إن عددًا من العناصر المسلحة سقطوا قتلى خلال قصف جوى فى عمليات استهدفت بؤرًا إرهابية بمناطق شرق العريش، كما أشارت إلى التصدى لـ4 هجمات إرهابية بينها هجومان مسلحان حاولت عناصر القيام به بمناطق جنوب رفح على أكمنة أمنية، وإحباط محاولتين لتفجير أرتال أمنية بالعريش والشيخ زويد، زرعها مسلحون على طريق القوات بمناطق جنوب العريش وجنوب الشيخ زويد، وأبلغ الأهالى عنها وفجرتها القوات دون أن تتسبب فى إصابات، فيما وصل إلى مستشفى العريش جثة شخص مصاب بطلقات نارية.

وقال مصدر أمنى: إن التحقيقات تشير إلى أن القتيل يعمل متعهد توريد معدات سبق وقام مسلحون باختطافه، وسرقة سيارته.

وقال أهالى: إنهم عثروا على جثث 3 أشخاص من الأهالى ملقاة على طرق مختلقة فى نطاق مركز الشيخ زويد وعليها آثار طلقات نارية، كما وصل لمستشفى العريش أحد الأهالى مصاب بطلق نارى فى القدم.

وأحبطت قوات أمن شمال سيناء محاولة تسلل 3 سودانيين إلى إسرائيل عبر حدود مصر الشرقية.