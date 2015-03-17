أخبار مصر العاجلة.. العراق يستدعى سفير مصر احتجاجا على تصريح لشيخ الأزهر

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها استدعاء الخارجية العراقية سفير مصر لدى بغداد، احتجاجا على تصريحات منسوبة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن فصائل "الحشد الشعبى" الشيعية.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" متابعة لردود الأفعال الواسعة على إعلان النائب العام نتائج التحقيقات فى عدة قضايا، وقراره إحالة ضابط من قوة الأمن المركزى لمحكمة الجنايات، فى اتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، فضلاً عن إحالة 16 للمحاكمة فى أحداث استاد الدفاع الجوى، وتأكد تحريات النيابة تورط عناصر الإخوان فى تلك الأحداث، إضافة إلى تأكيد النيابة العامة وفاة الناشط محمد الجندى فى حادث سيارة.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" قرار محكمة القضاء الإدارى، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات برد مبالغ التأمين لمرشحى انتخابات مجلس النواب، إضافة إلى رد مستندات الترشح، كما ألزمت المحكمة اللجنة بتحديد مواعيد جديدة للانتخابات، لتقديم طلبات الترشح وفحصها.

وفى سيناء، رصد "اليوم السابع" تحركات القوات القوات المسلحة فى سيناء، لملاحقة عناصر الإرهاب والبؤر التكفيرية، والتى أسفرت على مدار الساعات الماضية عن مقتل مسلحين فى قصف جوى شرق العريش، وإحباط 4 هجمات ومصرع انتحارى قبل اقتحام مقر أمنى جنوب رفح، فضلاً عن القبض على 14 مشتبها به.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة :

- خارجية العراق تستدعى سفير مصر احتجاجاً على تصريحات شيخ الأزهر عن الشيعة

- النائب العام يحيل ضابطا إلى الجنايات بتهمة قتل شيماء الصباغ

- محلب: نحن فى دولة القانون.. والنائب العام محامى الشعب المؤتمن على حقوقه

- بالفيديو..بعد إحالة ضابط للجنايات بتهمة قتلها..شاهد لحظة سقوط شيماء الصباغ

- نقيب المحامين:إجراءات النيابة بقضية شيماء الصباغ مهنية وتؤكد استقلاليتها

- النائب العام: "محمد الجندى" لقى مصرعه فى حادث سيارة

- النائب العام: جماعة الإخوان متورطة بأحداث استاد الدفاع الجوى

- انفجار "محدث صوت" بجوار مكتبة الإسكندرية دون إصابات

- إحباط محاولة إرهابيين لاستهداف قوات أمنية شرق العريش وضبط 19 مشتبهًا بهم

- "القضاء الإدارى" يلزم "العليا للانتخابات" برد مبلغ التأمين للمرشحين

- الداخلية ردًا على اتحاد الكرة: لم نتخذ أى قرار بشأن عودة الدورى

- السيسى يؤكد ضرورة التمثيل العادل للقارة الأفريقية داخل مجلس الأمن

- القضاء العسكرى بالمنصورة يقضى بالمؤبد والسجن من 5 لـ10 سنوات لـ18 إخوانيا

- المتحدث العسكرى: ضبط سفينة بالقرب من ميناء دمياط على متنها 2 طن مخدرات

- حبس الإعلامى أحمد موسى سنتين وغرامة 30 ألف جنيه لسبه أسامة الغزالى

- مواطن لـ"محلب" خلال جولته بقنا: دموعك غالية علينا وهنفذ برنامج المستقبل

- الخارجية: وقف منح تأشيرات السياحة الفردية بمنافذ الوصول المصرية 15 مايو

- صافيناز تشترط 100 بودى جارد خلال حفلها بطنطا.. والتذكرة بـ200 جنيه

- ننفرد بأسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

- موجز أخبار محافظات مصر..المؤبد والسجن من5 لـ10سنوات لـ18إخوانيا بالمنصورة

- موجز أخبار مصر للساعة6.. القضاء يوقف قرار اللجنة العليا بدعوة الناخبين

- موجز الاقتصاد.. إيجاس توقع عقد استيراد 35 شحنة غاز مسال مع جازبروم الروسية

- موجز الصحافة العالمية: فوز "المعسكر الصهيونى"لن يغير من سياسة إسرائيل

- موجز أخبار مصر للساعة1..إحالة ضابط للجنايات فى اتهامه بمقتل شيماء الصباغ