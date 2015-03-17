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صحيفة روسية: السيسى يزور روسيا 9 مايو لمشاركة بوتين احتفالات النصر

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صحيفة روسية: السيسى يزور روسيا 9 مايو لمشاركة بوتين احتفالات النصر صحيفة روسية: السيسى يزور روسيا 9 مايو لمشاركة بوتين احتفالات النصر
أكدت صحيفة "ازفيستيا" الروسية أن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى سيزور روسيا يوم 9 مايو، لمشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين احتفالات عيد النصر خلال الذكرى الـ70 لانتصار روسيا فى الحرب الوطنية العظمى على أعدائها.

وأشارت الصحيفة الروسية أنه سيحضر هذا الاحتفال أكثر من 30 قائدا من الدول الأخرى إلى روسيا للمشاركة فى احتفالات عيد النصر فى الساحة الحمراء احتفالا بالذكرى السبعين للنصر فى الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)، التى ستجرى فعالياتها الختامية فى 9 مايو القادم فى موسكو وسائر مناطق البلاد.

وأضافت الصحيفة الروسية نقلا عن مصدر فى وزارة الخارجية الروسية أنه من المتوقع أن يزور روسيا يوم 9 مايو رؤساء ( وطاجيكستان وروسيا البيضاء وكازاخستان وأرمينيا، وأذربيجان، وقيرغيزستان، والصين، وفيتنام، وكوريا الشمالية، وهولندا، واليونان، إسرائيل).

الجدير بالذكر أن روسيا تحيى عيد النصر على النازية يوم 9 مايو من كل عام ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية، ويقام عرض عسكري فى الساحة الحمراء فى موسكو، وهو عيد وطنى تحتفل فيه روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق باستسلام ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية. وقع هذا الاستسلام فى مساء 8 مايو، 1945 بتوقيت موسكو 9 مايو، وقد سبق هذا الاستسلام استسلاما آخرا وقعته القيادة الألمانية مع الحلفاء.

أعلنت حكومة الاتحاد السوفيتى عن استسلام ألمانيا فى 9 مايو، بعد أن تم الاحتفال بهذا الاستسلام فى برلين. وأصبح يوم 9مايو من كل عام يوما يحتفل به الاتحاد السوفيتي، ومن بعده روسيا بالانتصار على ألمانيا النازية.


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