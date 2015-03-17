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“الري”: حل الخلافات حول سد النهضة سيتم بالتراضي بين مصر والسودان واثيوبيا

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“الري”: حل الخلافات حول سد النهضة سيتم بالتراضي بين مصر والسودان واثيوبيا “الري”: حل الخلافات حول سد النهضة سيتم بالتراضي بين مصر والسودان واثيوبيا

وزير الموارد المائية

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك تنسيق كامل في إدارة ملف سد النهضة الاثيوبي بين والسودان وأن المفاوضات هي الحل الوحيد لموضوع السد والذي سياتي بالالتزام والتراضي بين مصر والسودان واثيوبيا.

وأكد أن الدول الثلاث اتفقت على احترام نتائج الدراسات الجاري اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بها وأنه سيتم الاعلان عنه من مدينة الخرطوم سيتم الشهر‏ الحالي.

كما أكد مغازي على أن الموقف المائي في مصر شديد الحساسية لأية مشروعات تحجز المياه إلا بعد التأكد من آثارها السلبية، حيث أن حصة مصر لا تكفي احتياجاتها الحالية ‏وان العجز المائي يصل لاكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

‏جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي عقده الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بوفد إعلامي سوداني يضم 22 صحفيا واعلاميا يمثلوا 15 صحيفة سودانية والتلفزيون السوداني والمكتب الاعلامي لولاية الخرطوم.

استعرض مغازي في اللقاء العلاقات مع الجزائر المصرية السودانية والتي وصفها بأنها أزلية.

وأشار مغازي إلي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح بضرورة تفعيل إجراءات التكامل بين مصر والسودان في مجال الموارد المائية والمشروعات المشتركة.

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أونا

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