المؤلف محمود الطوخى :مسرحية «غيبوبة» ستفتتح بالأسكندرية 4أبريل المقبل

أكد الكاتب المسرحى الكبير محمود الطوخى فى تصريح لوكالة أنباء ona أ أنه من المقرر إفتتاح مسرحية “غيبوبة” ،والتى يقوم ببطولتها الفنان القدير أحمد بدير ،على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية،وذلك مساء السبت4أبريل.

وقال الطوخى إن مسرحية «غيبوبة» تُعتبر نصاً سياسياً بصبغة كوميدية، تدور حول مواطن مصرى يتصادف ذهابه إلى مجمع التحرير يوم 25 يناير 2011 لاستخراج أوراق خاصة بجواز سفره للسفر خارج البلاد، ويتعرض لطلق نارى أثناء أحداث الثورة، ليصبح أول مصاب فيها، ما يُدخله فى غيبوبة لا يفيق منها إلا يوم 30 يونيو 2013، ليجد نفسه محاطاً بكل القوى الثورية التى ظهرت على الساحة السياسية فى تلك الفترة والتى تتنازع على انضمامه لها وانتسابه إليها.

> وأضاف . يفاجأ بطل العرض بأن كلاً من الإخوان وحركة 6 إبريل والبرادعية والسلفيين وشباب الثورة، وكل القوى المتناحرة فى تلك الفترة، قامت بعمل تاريخ له أو «C.V» يثبت انتماءه لكل منها.

> وأوضح كذلك أن الأحداث تكشف مدى التناحر والانقسام الذى أصاب المجتمع المصرى فى تلك المرحلة، والذى مازال موجوداً حتى الآن، من خلال النزاع الذى يظهر فى جذب كل فريق لهذا المواطن، الذى استغل الجميع ضعف موقفه واحتياجه لوجود هوية له، إلا أنه يدرك فى آخر المطاف أنه مواطن مصرى ينتمى إلى مصر الوطن والأم، وليس إلى جماعات أو أحزاب أو فرق لها مصالح خاصة. وأشار الطوخى إلى أن السياسة موجودة فى كل التفاصيل الحياتية ولا تنفصل عن يوميات المواطن باختلاف مستوياته الفكرية والاجتماعية، وهو ما تعكسه المسرحية من التركيز على السلبيات الموجودة فى المجتمع، والخاصة بلقمة العيش والصحة والتعليم والطرق والمواصلات والبطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسلوكية التى تفاقمت فى الفترة الأخيرة، والتى استغلها البعض لمصالح وأغراض شخصية.

> مسرحية “غيبوبة” تم الإعداد لها من حوالى 5أشهر،ورشحت للعرض بأكثر من مسرح ،قبل أن يتم الإستقرار على مسرح بيرم التونسى مؤخرا،و كتبها محمود الطوخى، ويخرجها شادى سرور، ويشارك فى بطولتها محمد الصاوى وياسمين جمال وفاطمة الكاشف وأحمد الدمرداش ومحمد جمعة، ومن إنتاج المسرح الحديث.