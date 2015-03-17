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رئيس وزراء إيطاليا يهنئ الرئيس السيسي على التنظيم الرائع للمؤتمر الاقتصادي

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رئيس وزراء إيطاليا يهنئ الرئيس السيسي على التنظيم الرائع للمؤتمر الاقتصادي رئيس وزراء إيطاليا يهنئ الرئيس السيسي على التنظيم الرائع للمؤتمر الاقتصادي

 

ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا

وجه ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي التهنئة للرئيس على التنظيم الرائع للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

وأشاد رينزي بنتائج المؤتمر التي أكدت ثقة المجتمع الدولي في قدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على الإرهاب.

وأكد «رينزي» في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس السيسى وقوف إيطاليا بجانب مصر، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في كافة المجالات، ومنوهًا إلى أن البلدين يمضيان سويًا من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين، وزيادة التواصل والتفاهم بين أوربا ومنطقة الشرق الأوسط.
> وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه المواقف المشرفة التي تنم عن وعي كامل وإدراك عميق لطبيعة وحجم التحديات التي تمر بها المنطقة. ونوَّه عن أن مصر تعول على إيطاليا في المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وحث المجتمع الدولي على التكاتف لمكافحة الإرهاب والتطرف، وإرساء الأمن ونشر قيم السلام والمحبة، والتعايش السلمي وقبول الآخر.

ووجه الرئيس الدعوة لرئيس الوزراء الإيطالى لزيارة مصر، وهو ما رحب به «رينزى»، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لتحقيق آمال وطموحات الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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