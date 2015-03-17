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إعادة فتح طريق البر الأيمن لترعة الإسماعيلية لتسهيل حركة المرور

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إعادة فتح طريق البر الأيمن لترعة الإسماعيلية لتسهيل حركة المرور إعادة فتح طريق البر الأيمن لترعة الإسماعيلية لتسهيل حركة المرور
أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن الأجهزة الأمنية وافقت على إعادة فتح طريق البر الأيمن لترعة الإسماعيلية بالمنطقة أمام مقر مبنى المخابرات الموازى لشارع محمد على، وذلك لتسهيل الحركة المرورية للسيارات بالمنطقة، ومنع حدوث أية اختناقات مرورية، خاصة بعد افتتاح مشروع نفق الثلاثينى.

وكان المحافظ قام بمعاينة الطريق والشوارع المحيطة بالمنطقة فى حضور العميد هشام الخولى، مدير مكتب الإسماعيلية، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى للمحافظة، والعقيد محمد عامر، مدير إدارة مرور الإسماعيلية.

ويأتى هذا فى استجابة من المحافظ لمطالب مواطنى وأهالى الإسماعيلية بإعادة فتح هذا الطريق بعد تأمينه بكاميرات المراقبة الإلكترونية.

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