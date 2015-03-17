ظريف: المفاوضات النووية مع الجانب الأوروبي كانت جيدة

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء مفاوضاته مع الجانب الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل بأنها إيجابية.

وذكرت وكالة “فارس” ان ظريف وصف المفاوضات مع الجانب الأوروبي بأنها ايجابية؛ وقال: لقد جرى خلال اللقاءات الثنائية التفاوض حول القضايا الإقليمية فيما جرى خلال اللقاءات الجماعية مراجعة المفاوضات النووية مرة أخرى لاسيما القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التفاوض.

وأضاف أنه تقرر خلال هذا الاجتماع أن يلتحق المدراء السياسيين للدول الأوروبية الثلاث والمدراء السياسيين للصين وروسيا بالمتفاوضين لكي يساعدو في الأيام الأخيرة في حل القضايا العالقة في هذه الجولة من المفاوضات.

وتابع ظريف أن الأطراف الأوروبية أعلنوا أنهم سيسجلون مشاركة فاعلة للتوصل إلى اتفاق نهائي في لوزان.

وكان ظريف قد توجه إلى بروكسل مساء أمس في زيارة استغرقت 8 ساعات تلبية لدعوة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حيث التقى فيديريكا موغريني ونظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني قبل أن يعود إلى لوزان.