ضبط سيارة محملة بالطيور الحية بدون تراخيص بالوادى الجديد‎

ضبطت قوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، سيارة محملة بالطيور الحية، قبل دخولها مركز الداخلة من جهة الفرافرة في الوادي الجديد.

تمكنت حملة مشتركة بين إدارتى تموين وبيطرى الداخلة بالوادى الجديد من القبض على سيارة محملة بالطيور الحية، قبل دخولها مركز الداخلة من جهة الفرافرة محملة بـ 312 دجاجة وتم تسليم السيارة بحمولتها إلى قسم الشرطة، مما يعد مخالفاً للمادة رقم 70 فى القانون، والتى تنص على عدم تداول الطيور الحية بين المحافظات .

تم تحرير محضر للتاجر رقم 528 إدارى الداخلة لتحويلة إلى النيابة لإجراء التحقيقات.