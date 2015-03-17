محلب يدشن نظامًا لعلاج 320 ألف مواطن بالمجان بقنا

دشن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لقنا اليوم الثلاثاء، نظام لعلاج 320 ألف مواطن من أصحاب الضمان الإجتماعى بقنا، خلال زيارته لوحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة التابعة لقنا.

وأكد الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن النظام تم العمل به فى قنا أول مارس الجارى، ويهدف لعلاج 320 ألف مواطن بـ 80 ألف أسرة من أصحاب الضمان الإجتماعى بالمجان، فى 56 وحدة صحية موزعين على مختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، و5 مستشفيات وهى التأمين الصحى، وقنا العام والجامعى وقفط ونجع حمادى.

جاء ذلك خلال زيارة محلب اليوم برفقة 7 وزراء ومحافظى محافظات الصعيد ورؤساء البنوك والجامعات، لتدشين المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية”مشروعك بقنا .