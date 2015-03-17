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مسجل خطر يغتصب خادمة أمام طفليها فى صحراء القاهرة الجديدة

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مسجل خطر يغتصب خادمة أمام طفليها فى صحراء القاهرة الجديدة مسجل خطر يغتصب خادمة أمام طفليها فى صحراء القاهرة الجديدة
شهدت مدينة القاهرة الجديدة جريمة اغتصاب مسجل خطر لخادمة أمام طفليها تحت تهديد السلاح، مهددا إياها بقتل طفليها، حيث اختطف المتهم المجنى عليها وطفليها إلى منطقة صحراوية واغتصبها وحاول اغتصابها مرة أخرى، إلا أنها أقنعته بالتوجه إلى شقتها ثم استغاثت بالأهالى؛ حيث فرّ المتهم هاربا بسيارته مما دفع سائق تاكسى لمطاردته حتى انقلبت سيارته بالقرب من كمين أمنى ليتم القبض عليه.

بدأت أحداث الجريمة أثناء عودة "س.س" ٣٧ سنة ربة منزل من منزل مخدومتها التى تعمل به مساء أمس الاثنين، وبصحبتها طفليها البالغ عمرهما ٦ سنوات و٣ سنوات؛ حيث فوجئت بأحد الأشخاص يدعى "م.ى" ٤٢ سنة مسجل خطر سبق اتهامه فى ٢٩ قضية، يستقل سيارة نصف نقل يهددها بسلاح أبيض أشهره فى وجهها وهددها بقتل طفليها، وأجبرها على ركوب السيارة وبصحبتها الطفلين، ثم اقتادهم إلى منطقة صحراوية بالقاهرة الجديدة، واغتصب الخادمة أمام طفليها، ثم حاول ترك الطفلين واصطحاب المجنى عليها إلى شقته لاغتصابها مرة أخرى، إلا أن المجنى عليها أقنعته بالتوجه إلى شقتها فاستجاب لها.

وفور وصولهم طلبت المجنى عليها من الجانى لانتظار بالسيارة ثم استغاثت بالأهالى الذين طاردوه، حيث فرّ هاربا بسيارته مما دفع قائد سيارة تاكسى لمطاردته، واصطدم به من الخلف، مما أسفر عن انقلاب سيارته بالقرب من كمين أمنى.

وتمكن المقدم عمرو عيسى، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة، من القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.


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