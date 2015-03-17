أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع بولندا.. والعربى يسلم نسخة قانون الاستثمار للسفير

Google+ Print
غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع بولندا.. والعربى يسلم نسخة قانون الاستثمار للسفير غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع بولندا.. والعربى يسلم نسخة قانون الاستثمار للسفير
وقع إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون بين الغرفة وغرفة التجارة والصناعة البولندية اليوم الثلاثاء وذلك لتعزيز التعاون والتبادل التجارى بين البلدين.

وقال إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذى حضره السفير البولندى Andrzej Arendarski، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البولندي،وDanuta Sojka Andrzejewska، مستشارة وزير الاقتصاد البولند، ان الغرفة لديها ٥٠٠ منتسب يعملوا فى كافة التخصصات فى ، وان مصر تمر بمرحلة جديدة بعد المؤتمر الاقتصادى وهو ما يضعها على الطريف الصحيح.

كما سلم العربى النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد الى السفير البولندى والوفد المرافق له للإطلاع على بنوده والإجراءات الحديدة التى تتخذها لدعم المستثمرين الدول فى السوق المصرية.

ويضم الوفد البولندى 15 شركة تهدف للتجارة والاستثمار فى المجالات الآتية، محاصيل زراعية، ومنتجات غذائية، أدوية بيطرية، واستيراد وتصنيع مستحضرات طبية، زراعة وتجهيز وتغليف الليمون، صناعة المطاط، وكافة أنواع الإطارات، وإنتاج المعدات الثقيلة، شركة متخصصة فى معاونة المستثمرين الأجانب، مستحضرات دوائية، إنتاج وتصدير التفاح، فاكهة وعصائر، الطاقة المتجددة والشمسية، سلع منزلية، أجزاء من البلاستيك لقطاع السيارات، مشروبات غازية وطاقة وصحية، تقديم استشارات فندقية وإدارية وتدريب، وشركة تعمل فى مجال التسويق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة