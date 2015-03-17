غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع بولندا.. والعربى يسلم نسخة قانون الاستثمار للسفير

وقع إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون بين الغرفة وغرفة التجارة والصناعة البولندية اليوم الثلاثاء وذلك لتعزيز التعاون والتبادل التجارى بين البلدين.

وقال إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذى حضره السفير البولندى Andrzej Arendarski، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البولندي،وDanuta Sojka Andrzejewska، مستشارة وزير الاقتصاد البولند، ان الغرفة لديها ٥٠٠ منتسب يعملوا فى كافة التخصصات فى مصر ، وان مصر تمر بمرحلة جديدة بعد المؤتمر الاقتصادى وهو ما يضعها على الطريف الصحيح.

كما سلم العربى النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد الى السفير البولندى والوفد المرافق له للإطلاع على بنوده والإجراءات الحديدة التى تتخذها الحكومة لدعم المستثمرين الدول فى السوق المصرية.

ويضم الوفد البولندى 15 شركة تهدف للتجارة والاستثمار فى المجالات الآتية، محاصيل زراعية، ومنتجات غذائية، أدوية بيطرية، واستيراد وتصنيع مستحضرات طبية، زراعة وتجهيز وتغليف الليمون، صناعة المطاط، وكافة أنواع الإطارات، وإنتاج المعدات الثقيلة، شركة متخصصة فى معاونة المستثمرين الأجانب، مستحضرات دوائية، إنتاج وتصدير التفاح، فاكهة وعصائر، الطاقة المتجددة والشمسية، سلع منزلية، أجزاء من البلاستيك لقطاع السيارات، مشروبات غازية وطاقة وصحية، تقديم استشارات فندقية وإدارية وتدريب، وشركة تعمل فى مجال التسويق.