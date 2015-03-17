"المركزى للإحصاء": 131 مليون طن إجمالى الكميات المنقولة بوسائل نقل المواد البترولية

أعلن الجهاز المركـزى للتعبئة العامــة والإحصاء، أن إجمالــى الكميـــات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة بلغ 131.1 مليون طن مترى عــام 2013/2014 مقابل 137.0 مليـــــون طن مترى عام 2012/2013 بنسبة انخفــاض قدرها 4.3٪، مضيفة أن أعلى كميات تم نقلها كانت بواسطة خط "سوميد" حيث بلغت 51.7 مليون طن مترى، وأقل كميات تم نقلها بواسطة صهاريج السكك الحديدية حيث بلغت 422.3 ألف طن مترى.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان صحفى صادر عنه ظهر اليوم الثلاثاء، أن الطــــاقة المقدرة للسكك الحديدية بلغت مليون طن مترى بينما بلـــغ المنقول الفعلى 422.3 ألف طن مترى بنسبـة عجـز قدرها 42.7٪ من الطـــاقة المقــدرة عام 2013/2014، مشيرة إلى أن الكميــات المنقولـة باللـوارى بلغت حوالـى 16.1مليــون طـن مترى عام 2013/2014 بينما كانت 16.5 مليون طن مترى عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 2.5٪.

وأشار الجهاز إلى أن إجمالـى أعـداد خطــوط شـركـة أنابيــب البتـرول الرئيسـيــة والداخليـة بلغ 58 خــط، وبلــغ إجمالى أطـوالهـا 5.4 ألـف عــام 2013/2014 بينما كانت 5.3 ألف كم عام 2012/2013 بنسبة زيادة قدرها 1.1٪.

وأوضحت بيانات الجهاز إن إجمــالى الكميــات المنقولـة بواسطــة خطوط شركــة انابيــب البتــرول متضمنــة مـادة "الزيـت الخـام، المتكثفــات" بلغ 57.5 مليون طن مترى عام 2013/2014 بينما كانت 54.9 مليون طن مترى عام 2012/2013 بنسبـــة زيادة قدرها 4.7٪، كما بلغ إجمالى الكميات المنقولة من الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية بلغ 5.4 مليون طن مترى عام 2013/2014 بينما كانت 6.6 مليون طن مترى عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 18.1٪ بسبب عدم قيام الناقلات الساحلية بنقل منتجات بترولية هذا العام.

ولفت الجهاز إلى أن المتوسط العــــــــــام لتكلفـــــة نقــــــــل الطــــــــن المتــــري من المـــواد البترولية بلغ 99.3 جنيه عـام 2013 / 2014 بـينما كــان 83.3 جنيــه عـــــام 2012 / 2013 بنسبــة زيــــادة قدرهــا 19.2٪، وبــلغ أعلى متوســط تكلفـــة نقـــل مقدارها 253.3 جنيه للطن المترى لخطوط أنابيب البوتاجــاز بنسبة زيـادة 155.1٪ عن المتوسط العام، ويرجع ذلك لاحتياج مادة البوتاجاز لأنابيب ذات مواصفات خاصة، وأقل متوســط تكلفــة لنقل الطن المــترى صهاريج السكك الحديدية حيث بلغ 18.0 جنيه بنسبة انخفاض قدرها 81.9٪ عن المتوسط العام ويرجع ذلك لأنه ينقل البترول الخام فقط دون تصنيع.

وأضافت بيانات الجهاز أن إجمــــالى تكــلفــة نقـــل الكميـــات المنقولة بلغ 13.0 مليــار جنيه عام 2013/2014 بينمــا كانت 11.4 مليــــار جنيــه عام 2012/2013 بنسبة زيادة قدرها 14.1٪.

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