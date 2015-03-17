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وزير الاتصالات يدعو مدينة زويل لإقامة صناعة محلية تغزو العالم

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وزير الاتصالات يدعو مدينة زويل لإقامة صناعة محلية تغزو العالم وزير الاتصالات يدعو مدينة زويل لإقامة صناعة محلية تغزو العالم
أشاد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجربة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتى تثبت أننا نسير فى اتجاه الطريق الصحيح، متمنيا أن يخرج منها صناعة مصرية تغزو العالم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور أحمد زويل اليوم الثلاثاء، بمقر مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا تحت شعار "تحيا ".

وأكد المهندس خالد نجم خلال كلمته أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تعد صرحا علميا متميزا لدورها فى الاهتمام بتنمية العلم وإعداد العلماء، وأن صرح مثل هذا هو "تخضير للعقول" لما لها من مردود إيجابى.

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مصر 365

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