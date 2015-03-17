دورة تدريبية لتطوير البرمجيات للشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC الدورة الحادية عشرة من برنامج تطوير جودة عمليات البرمجيات للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 وذلك بمشاركة 12 من الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.

وقد استطاع المركز على مدى السنوات العشر الماضية، أن يقدم برنامج تطوير جودة عمليات البرمجيات للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية على تحقيق النضج والنجاح فى مجالات الأعمال من خلال تحسين وتطوير البرمجيات وعمليات تقديم الخدمات بتكلفة منخفضة، مع ضمان حد أدنى من المخاطر وأعلى درجة من المرونة.

كما تم دعم هذا البرنامج بدليل تطوير الجودة لعمليات البرمجيات SPIG وهو نموذج مرن للتميز فى مجال تطوير البرمجيات بالاعتماد على معايير مستمدة من نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI الذى يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إتباع عمليات تطوير البرمجيات بشكل دقيق ومنظم.

ويحتوى دليل تطوير الجودة لعمليات البرمجيات SPIG على المبادئ التوجيهية والإجراءات والنماذج اللازمة لتسهيل عملية تطوير البرمجيات.

ويغطى البرنامج عدد من المجالات مثل تطوير وإدارة البرمجيات، وتشغيل وإدارة الخدمة، وإدارة ضبط الخدمة، وضمان الجودة، واستعراض النتائج مع النظراء.

وتتكون الدورة من 11 يومًا من خدمات التدريب يقدمها صفوة من الخبراء العاملين بمركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، و12 زيارة لتقديم والاستشارات، والتقييم النهائى وذلك على مدار ثمانية أشهر.