لوني شفاهك بـ VOLUPTÉ TINT-IN-OIL جديد YSL Beauté

نجحت YSL Beauté في الجمع بين فوائد الزيوت وتأثيرها الرائع مع جمال اللون، لتكون بذلك السبّاقة في فتح آفاق علمية جديدة في عالم أحمر الشفاه.

اللون، اللمعة وبلسم في أحمر شفاه هو الأول من نوعه الذي يجمع بين قوة الثبات لأمد طويل مع الملمس المريح والخواص المغذية والألوان الزاهية.

تقدّم YSL Beauté التي تُعدّ منبراً بارزاً في عالم المستحضرات التجميلية المبتكرة، وسيلة جديدة تماماً في تجميل الشفاه من خلال VOLUPTÉ TINT-IN-OIL، الذي يتميز بمركّب من جيل جديد.

شفاه محمية من الجفاف. ملمس غير لزج. لون ثابت لا يتلاشى بسرعة.

بداية فجر جديد لشفاه معبّرة بجرأة TURN ON YOUR LIPS WITH PLEASURE TAGLINE

متعة التألق بشفاه فاتنة أو حين تهمس الشفاه بسر جمالها الباهر اللون والعناية معاً، في تركيبة مزدوجة رائدة لشفاه تنعم بجمال جريء

تفوّق أحمر الشفاه VOLUPTÉ TINT-IN-OIL على معضلة التوحيد بين العناية واللون، واستطاع أن يجمع بين مزايا الزيوت المغذية مع جمال الألوان النابضة بالحياة لمنح شفاه مكتنزة في منتهى الإثارة والجاذبية.

مركّب سلس

ينساب مركّب الزيت بسلاسة مثل فقاعة سائلة. فتنعم الشفاه بالعناية والامتلاء المكتنز.

شفاه بوميض باهر

توفر تركيبته لوناً سخياً يتميز بقوة الثبات للتألق بشفاه مفعمة بالحيوية. الزيوت غنية بضياء مشعة، فتمنح تلك الإشراقة المتوهجة التي تشتهر بها YSL Beauté لتعزيز الجمال الحقيقي لكل امرأة.

أسرار ثمينة محفوظة في عبوة من الكروم

صممت YSL Beauté عبوة فضية غير شفافة لحفظ وحماية التركيبة الفريدة لأحمر الشفاه VOLUPTÉ TINT-IN-OIL، بينما تطوّقها حلقة ساطعة ومختومة مثل كنز نفيس بنقش شعار الماركة الشهير – رمز الفخامة والأناقة.

تتوارى التركيبة الثمينة داخل العبوة بسرية تامة، بانتظار الكشف عن لونها الباهر بحركة بسيطة فقط. الإشراق، المتعة والجاذبية.

تقنية سبّاقة

زيوت رائعة مع رابط مساعد على تحلل اللون- COLOUR LINK INFUSER

تعتمد تركيبة VOLUPTÉ TINT-IN-OIL الرائدة على محورين فريدين:

تقنية الرابط المساعد على تحلل اللون-COLOUR LINK INFUSER

تتميز الزيوت بطبيعة مراوغة، فيصعب احتجازها أو السيطرة عليها. ورغم أن الزيت واللون عنصرين متنافرين في الطبيعة لا يمكن دمجهما معاً، إلا أن YSL Beauté نجحت في ابتكار وسيلة لجذب الأضداد ومزجهما معاً في مركب واحد بفعالية، لتحقق بذلك سبقاً علمياً أثمر عن إبداع هذه الأعجوبة التجميلية.

طوّرت YSL Beauté تقنية الرابط المساعد على تحلل اللون-COLOUR LINK INFUSER ، والتي تعمل على إذابة وتوزيع جسيمات اللون بصورة متجانسة في الزيت لمنح تركيبة هجينة. فبعد استخدام أحمر الشفاه، تقوم جسيمات اللون المثبتة في محلول الزيوت بتحرير لون دائم التطور نتيجة تلاشي الزيوت تدريجياً، فيصبح لون أحمر الشفاه أكثر حيوية ويتألق بثبات.

5 زيوت ثمينة، لتغذية مكثفة

يتمتع الزيت بملمس سلس، غني ورائع، وهو عامل مرطب بلا منازع، ينعّم البشرة ويفيدها.

تضم تركيبة VOLUPTÉ TINT-IN-OIL مزيجاً متقناً من خمسة زيوت مغذية تعتني بالشفاه.

تشتهر زهرة العاطفة الثمينة بخصائص مغذية لا تُصدّق. لكن هذه الزهرة التي زُرعت منذ القِدم في حديقة ماجوريل في المغرب - المكان المفضل للسيد إيف سان لوران - تزهر فقط في وضح النهار بينما تختفي في الليل بانتظار بزوغ فجر يوم جديد.

بفضل غنى VOLUPTÉ TINT-IN-OIL بخلاصة زهرة العاطفة، فإن تركيبته تساعد على تغذية الشفاه وحمايتها من الجفاف. وما أن يتم استخدامه حتى تنعم الشفاه بالعناية ونعومة الملمس والتغذية الرائعة. فتحافظ على جمالها الطبيعي طوال اليوم.

لتعزيز جمال الشفاه الطبيعي

سرعان ما يتحرر اللون المتواجد في مزيج الزيوت حال تماسه بلون الشفاه الطبيعي، ليمتزج معه ويتحوّل إلى لون متفرد. فبعد استخدام أحمر الشفاه VOLUPTÉ TINT-IN-OIL، يتطور اللون تدريجياً ليصبح أكثر حيوية وجمالاً. فيكتسب لون الشفاه الطبيعي وميضاً مشعاً.

مجموعة جذابة صغيرة

مع أحمر الشفاه VOLUPTÉ TINT-IN-OIL، تقدّم YSL Beauté تشكيلة رائعة من ألوان فاتنة. مجموعة صغيرة تتألف من ثمانية ألوان مريحة لمختلف المناسبات. 8 ألوان تدعو المرأة لتحظى بمتعة تجميل الشفاه مع العناية بها.

مزايا البلسم السائل ومتعة استخدامه

"إنّ أحمر الشفاه VOLUPTÉ TINT-IN-OIL مريح للغاية ومهدئ للشفاه. فهو أقرب ما يكون إلى البلسم السائل من الملمع أو أحمر الشفاه، حيث يعزز اكتناز الشفاه دون تشكيل طبقة واضحة، بينما يكسوها بلمعة باهرة الجمال.

ولأن ألوانه طبيعية للغاية، يُعتبر مثالياً للمرأة التي لا تميل لاستخدام ألوان أحمر الشفاه. ليس عليكِ سوى اختيار لونك المفضل للتعبير عن نفسك وشخصيتك بروعة.