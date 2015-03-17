شعاع ناعم من الشمس على بشرتك Guerlain

في العام 2014، قامت دار "جيرلان" Guerlain بابتكار مستخلص جماليّ جديد، وهو أوّل مستحضر أساس "تيراكوتا جولي تان" Terracotta Joli Teint يقوم فوراً بتعزيز جمال البشرة من خلال شعاع ناعم من الشمس. أما اليوم، فتقدّم "جيرلان" Guerlain ابتكاراً جديداً مع أوّل بودرة "تيراكوتا" Terracotta لتألّق صحيّ تدفئ البشرة برقّة مع إعادة إحيائها بإشراق زهريّ أو مشمشي اللون... وتقوم بودرة "تيراكوتا جولي تان" Terracotta Joli Teint بتعزيز البشرة بلمح البصر ومنحها تألّق الهواء الطلق والإشراق الفريد لأولى أشعة الشمس في الصيف، تماماً مثل انتعاش مجدّد للنشاط! تألّق صحيّ ورقيق لكافة النساء اللواتي يفضّلن التألّق على تأثير الاسمرار. لم يكن أبداً بهذه السهولة الحصول على تألّق صحيّ من قبل!

مع "تيراكوتا جولي تان" Terracotta Joli Teint، تُعيد "جيرلان" Guerlain ابتكار التألّق الصحيّ!

"تيراكوتا جولي تان" TERRACOTTA JOLI TEINT

بودرة ثنائية لتألّق صحيّ وطبيعي Natural Healthy Glow Powder Duo

تزيد دفء لون البشرة بشكلٍ فوريّ من خلال تألّق لا يُقاوم...

بودرة واحدة تتألّف من لونَين متكاملَين: الحدّ الأدنى للكشف عن التألّق الفريد لكلّ إمرأة مع إضافة لمسة رقيقة من البهجة. ما هو لونها الدافئ؟ بودرة اسمرار ناعمة تكون أخفّ من بودرة الاسمرار الأسطوريّة من "تيراكوتا" Terracotta. فعناصرها اللونية أقلّ كثافة تتفاعل بشكل متكامل مع البشرة لتجعلها تتألّق من دون إفراط. ما هي الدرجة الملوّنة؟ لون زهريّ أو مشمشي منعش يمتزج مع بودرة الاسمرار من أجل توفير دفعة من التألّق...

ضمان بشرة جميلة!

غالباً ما تمّ نسخها من دون مساواتها أبداً، فيُعاد ابتكار تركيبة "تيراكوتا" Terracotta السريّة الفريدة ضمن ألوان ناعمة وحيويّة. وهي تحافظ على المنافع الأساسية لبودرة الاسمرار الأسطوريّة من "تيراكوتا" Terracotta: مكوّنات نشطة مرطّبة وملطّفة لراحة قصوى وثبات مثالي ممّا يسمح للنساء بعدم القلق حول شيء باستثناء كونهنّ الأكثر تألّقاً. إنّه الوعد ببشرة مخمليّة وناعمة، ولون بشرة ساتانيّ، وتألّق طبيعي.

تألّق صحيّ؟ لا شيء أسهل من ذلك!

لا يمكنكِ أن تخطئي، بكل بساطة إذ يمكن تطبيق هذه البودرة بعَينَين شبه مغلقتَين، وذلك بفضل التصميم الإبداعي لدوامات البودرة: فيتداخل لونان إثنان، الأوّل دافئ والثاني أفتح، ضمن تلاعب من الضوء لتعزيز لون البشرة. هذان اللونان بعيدان كلّ البُعد عن الإفراط. بضربة واحدة من فرشاة "تيراكوتا" Terracotta، امزجي اللونَين تلقائيّاً بحركة دائرية ثمّ طبقي البودرة على الوجه متعمدةً أسلوب الرقم "3" من "جيرلان" Guerlain: من الجبين إلى أعلى الوجنتَين ثم وصولاً إلى الذقن من أجل إعادة خلق التألّق الطبيعي لأشعة الشمس الأولى... وقومي بتمرير اللون الزهري أو المشمشي على أعلى الوجنتَين للحصول على نضارة أكبر. لا تحتاجين للتفكير بل اتبعي فطرتك!

4 تناغمات لونيّة متألّقة مع عطرٍ منعش

اللون الزهري للشقراوات واللون المشمشي للسمراوات... تأتي بودرة "تيراكوتا جولي تان" Terracotta Joli Teint ضمن 4 تناغمات ناعمة ورقيقة لإنعاش كافة ألوان البشرة.

عطر لطيف ومشمس

يسافر بكٍ مجرّد استنشاق العطر الجديد لبودرة "تيراكوتا جولي تان" Terracotta Joli Teint ويجعلكِ تتألّقين. تخلق درجات الفريزيا وبراعم البرتقال إحساس القوقعة. فهي تمتزج مع درجات فول التونكا والفانيليا التي تتمتّع بأوجُه مشمسة وتجسّد جوهر "تيراكوتا" Terracotta. ويتمّ إيقاظ الحواس ونقلها إلى أرضٍ بعيدة. وتقوم موجة من النعومة أيضاً بتغطية علبة البودرة، فترتدي حصاة "تيراكوتا" Terracotta الأسطورية طلاء باللون الزهريّ العاجي لوعدٍ بالرقة.

تألّق صحيّ،أجمل ماكياج بالنسبة لي

كلّ يوم، يبقى غير ملحوظ لكنّه يغيّر كلّ شيء.

يقوم الثنائيّ الجديد للتألّق الصحيّ من "جيرلان" Guerlain بتعزيز جمال البشرة من خلال ضوء الشمس الناعم، ببساطة وكأنّه سحر...

"تيراكوتا جولي تان" TERRACOTTA JOLI TEINT

مستحضر أساس معزّز لجمال البشرة – تألّق الاسمرار الصحيّ

مؤشر حماية بدرجة SPF 20 – PA++

إنّه أساس تألّق صحي وخالي من الشوائب، فهو ينعّم ويُجانس ويدفئ ويُشرق البشرة مع منحها التأثير الجميل الخاص بكريم عناية بالبشرة. وتنزلق تركيبته الخفيفة لتنسجم بسهولة. إنها تحتوي على نسبة خفيفة من العناصر اللونيّة والزيوت، فتمحي أصغر الشوائب من دون إثقال البشرة. ويعمل مؤشر الحماية بدرجة SPF 20 على حماية البشرة من الأشعة ما فوق البنفسجية UV للحفاظ على كل شبابها وجمالها. بنفس خفّة نسيم صيفيّ... ستنسَين أنّك تضعينه حتى! قومي بتطبيقه كلّ صباح من أجل تغليف البشرة بشعاع من الشمس وتحضيرها لوضع بودرة "تيراكوتا" Terracotta.