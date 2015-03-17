لأول مرة، نجم هوليوود الشهير جيرارد باتلر شخصياً! في باريس غاليري دبي مول

في يوم الجمعة الموافق لـ 20 مارس 2015، سيقوم سفير عطر BOSS BOTTLED INTENSE، نجم هوليوود الشهير جيرارد باتلر بإسعاد حشود معجبيه في الإمارات، من خلال حضوره الشخصي والمثير لأول مرة، في باريس غاليري دبي مول، وذلك للاحتفال بدار بوس العريقة للعطور وإطلاقها لعطرها الجديدBOSS BOTTLED INTENSE.

وابتداءً من 5 مارس، سيحظى من يشترِ أي من عطور بوس بالحجم الكبير من باريس غاليري، بفرصة لقاء الممثل جيرارد باتلر في العشرين من شهر مارس 2015 تمام الساعة 6 مساءً في باريس غاليري دبي مول.

يجسد جيرارد باتلر الرجولة العصرية ليكون بذلك الخيار الصحيح لتمثيل عطرBOSS BOTTLED INTENSE. ويقول باتلر في هذا الخصوص: "يسعدني أن تم اختياري كسفير لعلامة أيقونية في عالم الفخامة مثل دار بوس للعطور". "لطالما أُعجبت بجاذبية إبداعات الدار الكلاسيكية والعصرية، والتي أحاول أن أدرجها ضمن أسلوبي الشخصي. لقد تمكن عطر BOSS BOTTLED INTENSE بالفعل من أسر ذلك الجوهر من الرقي البسيط والذي يستطيع الرجال حول العالم تبنيه بسهولة في حياتهم اليومية".

ومن خلال إطلاقه هذا الشهر، سيكشف عطر BOSS BOTTLED INTENSE عن رجل العصر الحديث وقوة شخصيته التي تتمثل في عمقه، حدة عاطفته، وتصميمه الدائم وقيادته لجميع الصفات القوية التي تدفعه إلى تحقيق طموحاته المهنية والشخصية.

هذا العطر مثقل بنفحات الخشب، مع تركيز لاذع وقوي من الزيوت الثمينة. وتم تخفيف عبق التفاح المشرق من خلال هدوء وصفاء براعم البرتقال الخضراء. وجاء التأثير على شكل عطر أقل حلاوة ولكن أكثر فخامة، وبالتأكيد أكثر رجولة بشكل وظاهر وطاغِ.

كي تحظوا بفرصة لقاء جيرارد باتلر شخصياً والحصول على توقيعه وصورة احترافية معه، ببساطة ما عليكم إلا شراء أي من عطور بوس بالحجم الكبير من باريس غاليري، وحضور الحدث الاحتفالي يوم الجمعة 20 مارس 2015 في باريس غاليري دبي مول، عند الساعة 6:00 مساءً.