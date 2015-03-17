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أمن مطروح يضبط 1032 طربة حشيش بمنزل أخطر تجار المخدرات

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أمن مطروح يضبط 1032 طربة حشيش بمنزل أخطر تجار المخدرات أمن مطروح يضبط 1032 طربة حشيش بمنزل أخطر تجار المخدرات
نجحت الأجهزة الأمنية بمطروح فى ضبط 1032 طربة من مخدر الحشيش بمنزل أحد كبار تجار المواد المخدرة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتهم الهارب.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مطروح قد أكدت قيام شريف . ع أ - 40 سنة مقيم مطروح بالاتجار فى المواد المخدرة.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف منزل المتهم بحملة ضمت قوات قسم شرطة مطروح وإدارة البحث الجنائى، وتبين هروبه قبل وصول القوات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط (1032 طربة من مخدر الحشيش) داخل المنزل.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة، التى باشرت التحقيق.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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مصر 365