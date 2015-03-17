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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 521 قرصا مخدرا فى أسوان

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 521 قرصا مخدرا فى أسوان القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 521 قرصا مخدرا فى أسوان
تمكنت مباحث أسوان اليوم، الثلاثاء، من ضبط 3 عاطلين بحيازتهم 521 قرصا مخدرا من مختلف الأصناف المدرجة بجداول المواد المخدرة.

تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمةـ تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

كانت قد تمكنت قوة أمنية تحت إشراف العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان، من ضبط المتهم (خالد . ح) 44 سنة متلبسا بحيازة (176) قرصا مخدرا مختلف الأنواع، تحرر بالواقعة المحضر رقم (1851) إدارى قسم أول أسوان.

كما تم ضبط المتهم (مصطفى . م) 30 سنة وبحيازته (170) قرصا مخدرا مختلف الأنواع،
>وتحرر بذلك المحضر رقم (1639) إدارى قسم أول أسوان.

كما تم ضبط المتهم (حسين . م) 24 سنة وبحيازته (175) قرصًا من عقار التامول المخدر، وتحرر المحضر رقم (1893) إدارى قسم أول أسوان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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مصر 365