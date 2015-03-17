الحبس لفتاتين من بلاروسيا مارستا الدعارة مع رجل أعمال فلسطينى بالقاهرة

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، بحبس فتاتين من بلاروسيا، حيث قضت بحبس الأولى 3 سنوات وحبس الثانية 4 سنوات لاتهامهما بممارسة الدعارة مع رجل أعمال فلسطينى داخل شقة بمدينة نصر.

وكانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بإدارة مباحث الآداب، تفيد بإعلان فتاتين من بلاروسيا رغبتهما فى ممارسة الجنس مقابل 2500 جنيه مصرى للساعة الواحدة وإعلان تواجدهما فى القاهرة على أحد المواقع الإلكترونية الإباحية.

وبعد تحديد موقع الفتاتين وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت حملة أمنية برئاسة العقيد حسن النجار، وضمت المقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف، وتم ضبط المتهمتين أثناء ممارسة الرذيلة مع رجل أعمال فلسطينى بمقابل مادى داخل إحدى الشقق المفروشة بمدينة نصر .