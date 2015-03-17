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الحبس سنتين لمتهمين بخلية الظواهرى لإهانة النيابة..وتأجيل القضية لـ12أبريل

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الحبس سنتين لمتهمين بخلية الظواهرى لإهانة النيابة..وتأجيل القضية لـ12أبريل الحبس سنتين لمتهمين بخلية الظواهرى لإهانة النيابة..وتأجيل القضية لـ12أبريل
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى بمعاقبة المتهمين بلال إبراهيم، وداوود خيرت سليمان، المتهمين بالقضية المعروفة بـ"خلية الظواهرى" بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، بتهمة إهانة النيابة بجلسة اليوم الثلاثاء، فيما أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 12 أبريل المقبل لمرافعات الدفاع، مع إعلان شهود النفى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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مصر 365

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