بالصور: حبيب مايلي سايرس يخونها مع فتاة سمراء

يبدو أنّ أيام السعادة التي تعيشها النجمة العالمية Miley Cyrus قد انتهت، بعد أن انتشرت صور لحبيبها Patrick Schwarzenegger مع فتاة سمراء.

وذكر أحد المواقع الأمريكية أنّ Patrick البالغ من العمر 21 عاماً كان يستمتع بوقته في نهاية الأسبوع الماضي مع فتاة، لم تُعرف هويّتها حتى الآن. وقد استطاعات عدسات الباباراتزي توثيق الواقعة بصور لا لبس فيها.

وكان Patrick يمضي أيّام إجازته في المكسيك، على شاطئ كابو سان لوكاس، مع بعض الأصدقاء، من بينهم تلك الشابة السمراء.

ووفقاً للصور التي نشرت، يُمكن الجزم بأنّ العلاقة بين النجم والشابة تتخطّى الصداقة، لأنّ لباس السباحة، والوضعيّات الحميمة، والرقص في

مطعم Mango Deck، تثير الشكوك، إضافة إلى سيرهما يداً بيد على الشاطئ.

ويُعتقد أنّ الشابة السمراء تدرس في الجامعة عينها مع Patrick، لأنّها كانت تضع على رأسها عصبة مكتوب عليها kappa Kappa Gamma، التي تُعتبر من رموز الجامعة.

يذكر أن Patrick Schwarzenegger قال بعد انتشار الصور إنه لم يخُن حبيبته Miley Cyrus، وإن الأمور ليست أبداً في المنحى الذي ظهرت فيه الصور.

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