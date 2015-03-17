براندون جينر ينتظر طفله الأول من زوجته

ينتظر النجم Brandon Jenner طفله الأول من زوجته الموسيقية Leah Jenner .

وقد أكدت هذا الخبر Leah، البالغة من العمر 33 عاماً، عبر صورة لها مع زوجها، نشرتها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "حسناً. حان الوقت لنتشارك معكم الخبر السعيد. نحن ننتظر طفلاً".

يُذكر أنّ Brandon Jenner البالغ من العمر 32 عاماً هو ابن النجم Bruce Jenner. وبذلك، سينضم الطفل إلى العائلة المزدوجة الشهيرة " Jenner & Kardashian".